Apple, iPhone'ları Yavaşlattığı İçin Özür Diledi
Eski iPhone'ları yavaşlattığı için son günlerde çok konuşulan Apple, beklenmedik bir açıklama ve sürpriz bir indirim yaptı!
Apple, eski iPhone'ları yavaşlatma olayıyla ilgili, kendisinden pek alışık olmadığımız bir şekilde özür diledi. Bir anlamda köşeye sıkışan firma, tüm olup bitenlerin bir "yanlış anlaşılma" olduğunu söyleyerek kendini korumaya çalıştı.
Kullanıcılarının kırılan kalbini tamir etmek isteyen Apple, iPhone 6 ve sonrası için normalde 80 dolara sattığı pilleri sadece 29 dolara satacak. Ancak bu teklif sonsuza dek devam etmeyecek, sadece Ocak 2018'den Aralık'a kadar sürecek. Apple, gelecekteki bir iOS 11 güncellemesine pil sağlığıyla ilgili yeni bilgiler ekleyeceğini söylüyor. Firma, "iPhone Pili ve Performansı" adında uzunca bir destek belgesini de paylaştı.
Güç kesintisi
iPhone sahiplerinin çoğu, telefonlarının Apple tarafından kasıtlı olarak yavaşlatıldığını düşünmüş, bunun nedeninin Apple'ın yeni telefonlarını satmak olduğunu varsaymıştı. Apple'ın mektubuna göre ise gerçek biraz daha karmaşık. Firma, iPhone 6'dan sonraki telefonlarında pil eskidiğinde işlemciye yeterli gücü sağlamadığını, bu yüzden işlemciyi biraz yavaşlattığını söylüyor. Yavaşlatma işlevi, iOS 10.2.1 güncellemesiyle birlikte "bazı iPhone 6'ların beklenmedik biçimde kapanmasını engellemek üzere" sunulmuştu.
Yaşananların etkisinin uzunca bir süre unutulmayacağı açık. Yine de firmanın böyle bir adım atmış olması, hiçbir şey yapmamasından daha iyi.
Sizce Apple, yaptığı bu büyük pil indirimiyle güven tazeleyebilecek mi?
Zeynel A. Öztürk
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