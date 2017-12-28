Apple Lisa OS'nin Kaynak Kodu 2018'de Gelebilir
Apple Lisa OS kaynak kodları, önümüzdeki yıl yayınlanabilir!
1983'te piyasaya sürülen ve ilk GUI (graphical user interface, grafiksel kullanıcı arayüzü) kullanan ilk bilgisayar olan Apple Lisa, diğer bilgisayarların sadece komut satırlarıyla yönetilebildiği bir zamanda yeni bir akımın parçası olmuştu. Ancak tabii ki Apple GUI teknolojisinde öncü değişti, Xerox PARC 1973'te ürettiği Alto bilgisayarında GUI kullanmıştı.
Maalesef Lisa'nın 9,995$ açılış fiyatı ve sadece bir yıl sonra 2,495$ fiyata Apple Macintosh'un piyasaya sürülmesi Lisa'yı hızlı şekilde gereksiz hale getirdi. Macintosh sadece ilk yüz günü içinde 70,000 adet satarken, Lisa günümüze dek tüm varyasyonları dahil sadece 100,000 adet satıldı.
Ne olursa olsun, Lisa için var olan nostalji ve merak hiç de az değil. Orijinal donanıma sahip olmak pek mümkün olmasa da, Lisa işletim sisteminin kaynak kodu yakında halka açılabilir. Söylentiye göre kurtarılan kod Apple'a incelemesi için gönderildi ve 2018'de resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Lisa OS kaynak kodlarının önümüzdeki yıl içerisinde Computer History Museum'da yayınlanması bekleniyor. Bu organizasyon ayrıca Apple II DOS ve Xerox Alto sistemlerinin kodlarına da sahip.
Bilgisayar tarihine hayran olan insanların sayısının az olmasına rağmen eski işletim sistemlerine verilen önemin bu derece fazla olduğunu görmek hepimizi sevindiriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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