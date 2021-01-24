Apple M1 İşlemcili Mac mini Üzerinde, Linux Çalıştırmayı Başardılar

Geliştiriciler, Apple'ın M1 işlemcisini kullanan Mac mini üzerinde Linux'u, "doğal bir şekilde" çalıştırmayı başardı.

  • Levent Öztürk
Apple M1 çipi Linux'ü "doğal olarak" çalıştırdı...

Güvenlik firması Corellium'un geliştiricileri, Apple'ın ARM tabanlı M1 işlemciyi kullanan cihazlarında doğal bir şekilde Linux çalıştırmayı başardıklarını açıkladı. Her ne kadar Linux ve hatta Windows, sanallaştırma sayesinde Apple silikonlarında daha önce çalıştırılmış olsa da, donanım üzerinde ilk defa doğal olarak macOS olmayan bir işletim sistemi çalıştırıldı.

Corellium

Twitter üzerinde gönderdikleri bir tweet'te bir USB üzerinden tam yüklü Ubuntu masaüstünü çalıştırdıklarını gösteren Corellium, M1 üzerine Linux'ü aktarmaya çalışan tek isim değil ancak bu başarıya ulaşan ilk isim oldu.

Firmanın yaptığı yayında M1'li Mac Mini üzerinde Ubuntu çalıştırmak isteyenler için adım adım işlemleri anlatan bir rehber de bulunuyor. Her ne kadar Corellium'un bu aktarımı işlemciyi tamamen kullanabiliyor olsa da, henüz grafik donanımını tamamen kullanmayı başarmış değil.

Geliştiriciler, kodlarını incelemek için Linux kernel listesine göndermiş durumda. Her ne kadar GPU desteği için daha fazla çalışma gerekecek olsa da, bu başarının küçümsenebilecek bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

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