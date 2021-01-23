Birilerinin Bunları Düşündüğüne İnanamayacaksınız: Atomik Rahipler, Fazlası

Atomik rahipler, radyasyon kedileri ve fazlası: Yıllar boyunca, nükleer tehlike hakkında insanları uyarmak için ne kadar acayip fikirler ortaya atıldığına inanamayacaksınız...