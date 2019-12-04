Apple, Mini LED'li iPad ve MacBook Pro Tanıtacak

Apple'ın daha önce de konuşulan mini LED ekran sevdası, 2020 yılında gerçek olacak gibi. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre Apple, 2020 yılı içinde mini LED ekrana sahip yeni cihazlarını tanıyacak. Bunlar arasında 12.9 inç iPad Pro'nun ve yeni 16 inç MacBook Pro'nun olması da bekleniyor.
Apple'ın, mini LED ekran teknolojisini yeni iPhone modellerine uyarlamak istediği de biliniyor. Ancak bunun için biraz daha zaman var gibi görünüyor. Zira iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde Samsung Display'in OLED ekranlarının kullanılacağı ve hatta bu 2 modelde Samsung Display'in tek ekran tedarikçisi olacağı da biliniyor. Yine iPhone 12 modeli için ise Samsung Display ve LG Display beraber tedarikte bulunacaklar. Ancak Apple, mini LED ekran teknolojisine geçerek, sonraki modellerde ibreyi Samsung'dan daha çok LG'ye kaydırma düşüncesinde. En azından gelen bilgiler bu yönde.
Peki, nedir bu mini LED ekran teknolojisi?
Mini LED'in OLED ekranlara göre önemli bir farkı var. O da daha yüksek dinamik aralık sunması, daha iyi renk üretim performansı göstermesi ve verimlilik sağlaması. Ayrıca mini LED teknolojisinin lokal karartma yeteneği de daha kuvvetli. Bir de özellikle televizyonlarda son dönemde sıkça konuşulan OLED panel yanmalarının da bu yolla önüne geçilecek.
Elbette Apple'ın nasıl bir hamlede bulunacağını şimdiden kestirmek güç. Bekleyip göreceğiz.
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