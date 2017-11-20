Apple Park'ı Herkes Ziyaret Edebilecek!
Artık Apple'ın bir UFO'yu andıran gösterişli yeni kampüsüne girmek için bir çalışan veya gazeteci olmanıza gerek yok!
Artık Apple'ın gösterişli yeni kampüsüne girmek için bir çalışan veya gazeteci olmanıza gerek yok. Kaliforniya, Cupertino'daki Apple Park Visitor Center, Cuma günü saat 9'da açıldı ve onlarca Apple hayranı cam kapılardan içeriye aktılar.
Yeniden tasarlanmış bir Apple Mağazası'na gitmiş olan herkes dekorasyonu tanıdık bulacaktır - iPhone X gibi Apple ürünleriyle donatılmış uzun tahta masalar ve dışarıda olmamanıza rağmen sıcak hissettiren uzun cam duvarlar bulunuyor.
Tipik mağaza formatının yanında, burası diğer mağazaların sunmadığı bazı özellikler de sunuyor: Apple çalışanlarının içtiği Caffe Macs'ı sunan bir kafe ve çalışanların bulunduğu uzay gemisi ofisi binasını gören bir çatı terası.
Kampüsün 5.000 kiloluk alüminyum alaşımlı bir modeli sergi alanına bulunuyor. Modelin önünde bir iPad tuttuğunuzda artırılmış gerçeklik uygulaması, uzay gemisi kampüsüne, fitness merkezine veya Apple Park'ın diğer alanlarına bakmanıza izin veriyor.
H. Hüseyin Öztürk
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