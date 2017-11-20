Apple Park'ı Herkes Ziyaret Edebilecek!

Artık Apple'ın bir UFO'yu andıran gösterişli yeni kampüsüne girmek için bir çalışan veya gazeteci olmanıza gerek yok!

Apple Park'ı herkes ziyaret edebilecek!

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