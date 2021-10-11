Apple, Samsung'u Kendi Evi Olan Güney Kore'de Vurmak İçin Geliyor!

Samsung, şu an da Güney Kore'deki akıllı telefon pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. Şirket, yaptığı açıklamada kendi ülkesi adına bu sene son derece iyi sonuçlar aldığını söylerken, geçtiğimiz günlerde de Z Flip 3 ve Z Fold 3 modelleriyle yeni bir satış rekoru kırmıştı.
Apple da kendi ülkesine önemli derecede hakim. Fakat şimdi Apple, yeni iPhone 13 serisini içinde Güney Kore'nin de bulunduğu Asya pazarına sunuyor. Bu hamle Samsung'u zor durumda bırakabilir.
Apple, 2'inci lansman turunun bir parçası olarak Malezya, Güney Kore, Taylant gibi Asya pazarını da içinde bulunduran ve Meksika gibi ülkelerle beraber global çapta yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in özellikle Güney Kore'de çok ilgi duyması bekleniyor. Zira telefonların ön siparişleri yalnızca 9 dakika içinde tükenmişti.
Güney Kore'de Samsung'un üst düzey telefonlarından daha pahalıya satışa sunulan iPhone'lar ile Apple, ülkede yüzde 20'lik bir müşteri payına sahip. Önde gelen Güney Koreli mobil operatörlerle de anlaşması bulunan Apple'ın yeni hamlesinin Samsung'u nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.
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