Apple, Samsung'u Kendi Evi Olan Güney Kore'de Vurmak İçin Geliyor!

Apple, iPhone 13 serisi ile Güney Kore'de Samsung'u zorlamaya hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
Apple, Güney Kore'ye Samsung İçin Geliyor

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