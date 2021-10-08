Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Ana Vatanlarında Tarih Yazdı!

Samsung, yeni jenerasyon esnek ekranlı akıllı telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü kısa bir süre önce tanıtmış ve akabinde de satışa çıkarmıştı. Yeni telefonlarla ilgili ilk tepkiler global çapta gayet olumlu olurken, en büyük yankı ise elbette şirketin kendi ülkesi olan Güney Kore'de uyandı.
Birkaç gün önce Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Güney Kore'de önemli bir kilometre taşını geçmek üzereydi. Her 2 akıllı telefon da Samsung'un ana üssünde 1 milyon satış barajını geçmek üzereydi ki, şirket sonunda bunu başardı.
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün ülkede ayrı ayrı kaç adet satıldığına dair herhangi onaylanmış bir bilgi bulunmasa da raporda Galaxy Z Flip 3'ün total satışın yüzde 70'lik bir bölümünü oluşturduğu bilgisi yer alıyor. Yani Galaxy Z Flip 3, tüketiciler tarafından daha fazla rağbet görmüş ki, bu Fold 3 karşısında da önemli bir başarı. Öte yandan Galaxy Z Flip 3'ün Galaxy Z Fold 3'e göre daha uygun fiyatlı olmasının da buna katkısı elbette büyük olsa gerek.
Öte yandan yayınlanan raporda Galaxy Z Flip 3'ün daha çok gençler tarafından tercih edildiği bildiriliyor. Galaxy Z Flip 3'ü satın alanların yüzde 54'ünün genç nüfustan olduğu belirtilirken, Fold 3 ise daha profesyonel kullanımı tercih edenler tarafından tercih ediliyor.
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