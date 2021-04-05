Apple, Siri'ye Gerektiği Zaman "Bağırmayı" Öğretiyor

Apple'ın dijital asistanı Siri, yeni keşfedilen bir Apple patentine göre yakında çevresel koşullara bağlı olarak sesini yükseltme veya alçaltma beceresi gösterebilecek. AppleInsider tarafından bildirilen patente göre Siri; bulunduğu odanın gürültüsünü, üzerinde bulunduğu platformun konumunu ve kişiye olan mesafesini değerlendirebilecek ve buna bağlı olarak da sesini duyurmak için ayarlayabilecek.
Şu anda Siri her zaman aynı ses seviyesinde ve aynı tonlama ile cevap veriyor. Bu da rakiplerinin gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Zira Alexa bir süredir Fısıltı Modu'na sahipken, Google Nest hoparlörleri de düşük sesli Gece Modu sunuyor.
Apple'ın bu patenti çok geçmeden hayata geçirmesi bekleniyor. Böylece Siri gürültülü ortamlarda sesini kullanıcıya duyurmak için artırabilecekken, sessiz ortamlarda da çevreyi rahatsız etmemek için sesini kısabilecek.
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