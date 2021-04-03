Google, Apple'ın Yaptığını Yaparak Kendi İşlemcisini Geliştiriyor Olabilir

Yeni iddiaya göre Google, Apple'ın yaptığını yaparak kendi işlemcisini üretmek için kolları sıvadı. Bu işlemci gerçeğe dönüşürse, yeni Pixel telefonlarda ve Chromebook'larda kullanılacak gibi görünüyor.

Google da kendi işlemcisini yapıyor

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