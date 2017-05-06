Apple, Son Plastik MacBook'a Desteğini Kesti
Apple için türünün son örneği olan bu bilgisayar, yanına diğer 3 modeli de alarak, "resmi külüstürler" listesine dahil oldu!
Apple'ın en son ürettiği plastik kasalı MacBook artık resmi olarak antika sayılıyor ve 2009'dan bir kaç MacBook Pro modeli de buna katılıyor (ayrıca ABD ve Türkiye ile ilgili bir uyarı da yazının devamında).
2010'da piyasaya sürülen, polikarbonat kasalı ve beyaz ya da siyah seçeneklerine sahip 13-inçlik MacBook küresel olarak süresi dolanlar listesine katıldı. Bunun yanı sıra 2009'un 13-inçlik MacBook Pro'su ve iki adet 15-inçlik MacBook Pro modelleri de bu listeye eklendi.
Bunun anlamı, bu bilgisayarlar artık Apple tarafından desteklenmeyecek demek oluyor. Yani hem yazılım güncellemeleri hem de yedek parça servisleri bu modeller için kesilmiş durumda.
Kalifornya ve Türk Lokumu
Cihazların Kalifornyalı ve Türk kullanıcıları için ise durum biraz farklı. Cihazlar ülkemizde ve Kalifornya'da antika değil "klasik" kategorisine giriyor. Yani Apple bu bilgisayarlar için iki yıl daha sınırlı da olsa teknik servis sunmaya devam edecek. Ancak dünyanın geri kalanı bu hizmetten yararlanamayacak.
Türünün son örneği olan 13-inçlik MacBook bir çok insan tarafından hala hatırlanıyor, hatta bazıları tarafından kullanılmaya da devam ediyor.
Geçtiğimiz Aralık ayında Apple 2011'in 15 ve 17-inçlik MacBook Pro'larını, ayrıca 2009'un 13-inçlik MacBook'una da desteği kesmişti.
Ali Ruhi Öztürk
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