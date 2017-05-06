Apple, Son Plastik MacBook'a Desteğini Kesti

Apple için türünün son örneği olan bu bilgisayar, yanına diğer 3 modeli de alarak, "resmi külüstürler" listesine dahil oldu!

Apple, Son Plastik MacBook'a Desteğini Kesti

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