Apple TV 4K tanıtıldı!

Apple, yeni nesil Apple TV'sini, 4K desteği ile birlikte resmi olarak tanıttı. İşte Apple TV 4K ve sundukları...

Apple TV 4K tanıtıldı!

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