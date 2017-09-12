Apple TV 4K tanıtıldı!
Apple, yeni nesil Apple TV'sini, 4K desteği ile birlikte resmi olarak tanıttı. İşte Apple TV 4K ve sundukları...
Herkes Apple'ın yeni nesil Apple TV'sini bu akşam tanıtmasını bekliyordu ve bu beklenti gerçeğe dönüşmüş durumda.
Apple TV 4K, adından da anlaşılabileceği gibi 4K UHD çözünürlük desteği ile birlikte gelyor. Bunun yanında, tabii ki HDR desteği de cihazla birlikte kullanıcılara sunuluyor. Apple TV 4K'da A10X Fusion yongasına yer verilmiş. Bu da, cihazın bir önceki Apple TV'den yaklaşık olarak 2 kat daha hızlı olması anlamını taşıyor.
Apple, Apple TV kullanıcılarına, her ne kadar bizi çok fazla ilgilendirmese de, içerik de sunmak için kolları sıvamış. İlerleyen günlerde tvOS'un içerisine Amazon Video uygulamasının eklenmesi bekleniyor.
Apple TV 4K iki farklı depolama alanı seçeneği ile geliyor. 32GB seçeneğinin fiyatı 179 dolar, 64GB seçeneğinin fiyatı ise 199 dolar olacak. 15 Eylül'de başlayacak ön siparişlerin ardından, 22 Eylül'de ilk teslimatlar gerçekleşecek.
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