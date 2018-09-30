Apple Watch 4'ün EKG'si Onaydan Geçmeli

Apple Watch 4'ün en havalı özelliği için uzun süre bekleyebiliriz. Bunu sebebi, ürünün sadece ABD'de onaylı olması.

Apple Watch 4'ün EKG'si Onaydan Geçmeli

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