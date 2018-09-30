Apple Watch 4'ün EKG'si Onaydan Geçmeli
Apple Watch 4'ün en havalı özelliği için uzun süre bekleyebiliriz. Bunu sebebi, ürünün sadece ABD'de onaylı olması.
Apple Watch 4'teki büyük yeni özelliklerden biri kalp ritminizi kontrol edebilen ve potansiyel olarak atriyal fibrilasyonu tespit edebilen bir EKG (elektrokardiyogram) özelliği. Ancak bu, ABD dışında yaşayanlar için uzun süre erişilemeyecek bir özellik gibi duruyor.
Bunun sebebi, Apple'ın EKG teknolojisinin onayını şimdiye kadar yalnızca ABD'de almış olması. Dolayısı ile EKG özelliği yerel otoriteler tarafından onaylanmadan diğer ülkelerde bu özelliklere sahip ürün satışları yapamayacak.
Bu süreç, özellikle Avrupa ülkelerinde, oldukça uzun zaman alıyor. 9to5Mac İngiltere'deki süreç hakkında İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ile konuştu ve Apple'ın tekniğini test etmek için çoktan bir klinik çalışmalara başladığı öğrenildi. Ancak (her nedense), yasalara göre MHRA'nın çalışmalara başlanmadan 60 gün önce bilgilendirilmesi gerekiyordu. Dolayısı ile Apple'ın İngiltere çalışmalarına uygun prosedürde yeniden başlaması gerekecek gibi gözüküyor. Ayrıca Apple'ın atlamak zorunda kalabileceği diğer pek çok engel, Apple Watch 4'ün EKG özelliğinin en azından İngiltere'de onay almasının aylar, hatta yıllar sürebileceği anlamına geliyor.
Ama İngiltere sadece bir market. Apple dünyanın her yerinde bu özelliği pazarlayabilmek için yerel otoriteleri memnun etmeli. Türkiye'de ise bu tarz işlerin "nispeten hızlı" olduğu zaten bilinmekte. Ancak tedbir olarak önce birkaç Avrupa ülkesinin onayı beklenebilir. Alman kardiyoloji sitesi Heise.de ile yapılan bir röportajda, Almanya'daki sertifikasyonun hızlı sağlanabileceği iddia edildi. Bunun onaylanmasının AB'nin geri kalanında ve de Türkiye'de onay sürecini hızlandıracağı aşikar.
Ama eğer ABD dışında iseniz, EKG özellikli bir Apple Watch 4 ile kalp ritminizi ölçebilmeniz, günümüz teknolojisi yeterli olsa da mevcut yasalar yüzünden şu an için mümkün olmayacak.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın