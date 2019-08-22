Apple Watch 5 İçin Yeni Bir İddia!

Apple Watch'un beklenen yeni modelleri, yani Series 5 için yeni iddialar ortaya çıktı. Üstelik bu iddiaların kaynağı, doğrudan Apple!

  • Levent Öztürk
Apple Watch 5 için yeni iddia
Future

Apple Watch Series 5 pek fazla söylentilere konu olmasa da, bir anda iki söylenti birden ortaya çıktı. Beşinci nesil Apple Watch'un Eylül ayında tanıtılabileceğini duymamızın üzerinden neredeyse hiç zaman geçmemişken, şimdi de bu yıl farklı kasa malzemelerinin seriye eklenebileceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmış durumda.

Brezilyalı site iHelp BR tarafından watchOS 6 beta kodunda fark edilen bazı girişler, seramik ve titanyum kasalara işaret ediyor. Muhtemelen bunların Apple Watch 5 için paslanmaz çeliğin yanı sıra seçenekler olacağı söylenebilirken, Apple Watch 4 için de yeni seçenekler olmaları mümkün.

Apple daha önce de seramik akıllı saatler sunmuştu ancak bu seçenek, Series 4 ile beraber kaldırılmıştı. Daha önce hiç titanyum Apple Watch olmadığı için bu seçenek tamamen yeni.

Şubat ayında da Series 5'in seramik bir modeli olacağına yönelik bir iddia, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından gelmişti. Hem Series 5 hem de muhtemelen satılmaya devam edecek olan Series 4'ün yeni sürümler kazanmaları mümkün gözüküyor.

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