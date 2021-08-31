Apple, Watch 7 ile Birlikte "Büyük" Bir Değişiklik Yapmaya Hazırlanıyor!

Apple, Apple Watch 7 ile büyük bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor olabilir. Bloomberg'den Mark Gurman, 7 serisinin 41mm ve 45mm boyutlarında geleceğini ve buna göre ekranlarının da şimdiye göre daha büyük olacağını söylüyor.
Twitter ve Weibo'daki daha önceki sızıntılar da yeni Apple saatlerin daha büyük kasalara sahip olacağına işaret ediyordu, ancak çok fazla ayrıntı yoktu. Gurman, Jon Prosser ve 91mobiles, 7 serisinin daha düz kenarlar, daha düz ekranlar, daha ince çerçeveler ve daha fazla renk seçeneğine sahip olacağını iddia ediyor. Teknoloji olarak da daha hızlı bir işlemci ve gelişmiş ultra geniş bant teknolojisi de sunabilirler.
Apple, yeni saatlerini geleneksel olarak Eylül ayında iPhone'larla birlikte tanıtıyor. Bu nedenle, bu söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenmek için uzun süre beklemeniz gerekmeyebilir.
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