Apple, Watch 7 ile Birlikte "Büyük" Bir Değişiklik Yapmaya Hazırlanıyor!

Apple, tanıtmaya hazırlandığı Watch 7 serisi akıllı telefonları için "büyük" bir yenilik yapmaya hazırlanıyor!

Apple Watch 7'den "büyük" yenilik

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