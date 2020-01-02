Apple Watch'a Bir Yeni Dava Daha Açıldı!

Apple Watch'un içerisindeki kalp izleme teknolojisi bilimsel araştırmalar ve hatta hayat kurtarmak için kullanışlı olabilir ancak bir doktor, bunun direkt olarak hırsızlık olduğunu düşünüyor. New York Üniversitesi kardiyoloğu Dr. Joseph Wiesel, Watch'un atriyal fibrilasyon belirleme için patentli bir yöntemi ihlal ettiği iddiası ile Apple'a dava açtı. Wiesel, Eylül 2017 tarihinde Apple ile patent hakkında detayları paylaştığını ancak firmanın "tatlılıkla anlaşma yapmayı reddettiğini" söyleyerek dava açmak dışında bir seçeneği kalmadığını söyledi.
Doktor, Apple'ın atriyal fibrilasyon belirleme yöntemini ödeme yapmadan kullanmasını engellemeyi planlıyor. Apple ise henüz konu hakkında yorum yapmış değil ancak firmanın genellikle davalar hakkında yorum yapmadığını unutmamakta fayda var.
Apple'ın patent davalarına yabancı olmadığı rahatlıkla söylenebilir ancak bunlar genellikle bir teknoloji üretmemiş veya gerçek bir ürün üretme planı olmayan "trollerden" geliyor. Bu dava ise oldukça farklı ve mahkemede ciddi bir mücadele vermesi gerektiği kesin.
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