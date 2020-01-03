Apple Watch Red Edition Geliyor!

Apple fanlarına güzel haber: Apple, bir süredir iPhone'ları için yaptığını bu kez de Apple Watch için yapmaya hazırlanıyor!

  • Ercan Uğurlu
Apple Watch Red Edition Geliyor!

Apple'ın zaman zaman bazı ürünleri için hazırladığı Red Edition jenerasyonu, daha önce iPhone'larda ve iPod'larda karşımıza çıkmıştı. Afrika için yardım ve bağış amaçlı bir kuruluş olan RED ile ortaklığı neticesinde hazırladığı "kırmızı" renkli ürünlerle hayır işinde bulunan Apple, bu kez de Watch akıllı saatleri ile projeye destek olacak.

Daha önce Apple Watch ile bu projeye girmeyen Apple'ın, bu kez kırmızı renkli Watch'lar üreterek kullanıcılara sunması bekleniyor. Bilgilere göre 2020 yılının ilk birkaç ayı içinde kırmızı renkli Apple Watch RED Edition'ları raflarda görebiliriz.

Bu arada Apple, RED Edition altında bir saat üretmemiş olabilir ancak saat kordonları ile projeye destekte bulunmuştu. Kırmızı  renkli plastik ve kumaş kordonlarını satışa sunan Apple, bu kordonları 329 TL'ye satışta tutuyor.

Peki, Apple Watch RED Edition fiyatı ne olur? Şu an yeni Apple Watch modellerini 3099 TL fiyatla Apple mağazalarında satışta bulabiliyorsunuz. Apple Watch RED Edition için ise net bir fiyat henüz belirtilmiş değil.

Siz ne düşünüyorsunuz? Satışa çıksa Kırmızı bir Apple Watch satın alır mısınız?

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