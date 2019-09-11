Apple Watch Series 5 Tanıtıldı
Apple, akıllı saati Apple Watch'un beşinci neslini, resmi olarak tanıttı!
Apple, yeni iPhone'larını tanıttığı etkinlikte, kimseyi şaşırtmadı ve Apple Watch Series 5'i de resmi olarak tanıttı. Kimseyi şaşırtmadı dememizin nedeni, daha önceki Apple Watch serilerinin de, yıllardır iPhone'larla birlikte tanıtması.
Tanıtımda, Apple Watch'un insanların hayatını kurtardığına dair, yaşanmış olaylardan derlenen videolarla başlandı. Apple ayrıca, cihazların medikal araştırmalarda da önemli rol üstlendiğiniz altını çizdi.
Yeni Apple Watch Series 5'in en önemli özelliği, Apple'ın ilk kez kullandığı AOD (Always-on-display / Ekran her zaman açık). Bu özellik ile birlikte, ekran jer zaman açık kalabiliyor. Şirket, AOD'nin pil ömrünü olumsuz etkilememesi için bazı önlemler almış. Örneğin kullanıcı ekrana bakmıyorken, ekran parlaklığı düşürülüyor. Ayrıca ekran tazeleme hızı da, 1 ila 60Hz arasında otomatik olarak değişiyor. Tüm bu güç tasarrufu önlemleri, pilin daha önceki modeller kadar dayanmasını sağlıyor. En azından Apple'ın bize söylediği bu.
Apple Watch 5 ile gelen ilklerden bir diğeri ise, pusula. Artık Apple Watch kullanıcıları, saat ekranı yardımıyla yön tespiti de yapabilecek.
Yine bir ilk olarak Apple, Series 5'te yeni bir kasa seçeneği sunuyor: Titanyum. Ayrıca alüminyum ve paslanmaz çelik kasa seçenekleri de bulunacak. En ucuz modeller alüminyum kasaya sahipken, en pahalı modeller tabii ki titanyum kasalılar olacak.
Tanıtımda her ne kadar çok fazla üzerinde durulmasa da, Apple Watch Series 5, kutusundan Watch OS 6 işletim sistemi ile çıkacak. Bu da bize, Watch OS 6 için artık sadece günler kaldığını gösteriyor.
20 Eylül'de satışa çıkacağı açıklanan Apple Watch Series 5'in fiyatları, 399 dolardan başlayacak. Modeller, 40 ve 44mm olmak üzere iki farklı büyüklükte gelecek.
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