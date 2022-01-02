Apple, Watch Series 8 ile vazgeçilmez Sanılan Bu Özelliğe Elveda Diyebilir!

Yeni bir Apple patenti, şirketin gelecekteki Apple Watch modelinde Digital Crown'u tamamen tarihe gömebileceğine işaret ediyor. Ancak daha iyisi için. Zira patent örneklerinde Digital Crown'un yerini optik sensörlerin alabileceği belirtiliyor.
Apple'ın 2015 yılından bu yana piyasaya sürdüğü Watch akıllı saatlerinde yer alan Digital Crown adı verilen menü tekerleği, kullanıcıların saat ekranına dokunmak zorunda kalmadan watchOS arayüzünde gezinmelerine olanak tanıyor. Ortaya çıkan yeni patent ise, Apple'ın bu tekerleğin yerini halefine bırakması yönünde çalışmaları görülüyor.
Digital Crown'un yerini alması beklenen optik sensörler, fiziksel bir temas olmaksızın kullanıcı hareketlerini tanıyabiliyor ve böylece yine saat arayüzünde dolaşmak mümkün olabiliyor. Jest tabanlı hareketleri algılayabilen bu sensörler ilk kez Apple Watch 8'de karşımıza çıkabilir. Ancak diğer yandan Apple'ın daha önce yayınladığı fakat hiç hayata geçmeyen patent örneklerinden sadece biri olarak da tarihin tozlu raflarına kaldırılabilir. Bekleyip göreceğiz.
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