Apple, Watch Series 8 ile vazgeçilmez Sanılan Bu Özelliğe Elveda Diyebilir!

Apple'ın, akıllı saatlerindeki Digital Crown'u optik sensörler ile değiştirmeye hazırlandığına yönelik yeni bir patent ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Apple, Watch 8 ile Digital Crown'u Terk Edebilir

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