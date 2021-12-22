Dünya'nın İlk Akıllı Saati: 1977'de Apple Watch Yokken, O Vardı!

Bugünün fazlasıyla yetenekli hale gelen akıllı saatlerinden yıllar önce, 1977 yılında piyasaya sürülen bu saat, pek çok açıdan dünyanın ilk akıllı saati olarak değerlendiriliyor!

Dünya'nın ilk akıllı saati işte buydu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Thunder Tier One Artık Steam Üzerinden Satın Alınabilir
Google haritalarda uçak görüldü
Jüpiter'in Uydusu Ganymede'te Olsaydınız, İşte Bu Sesi Duyacaktınız!
Bu Yılın Dünya'daki En Kötü Şirketi Belli Oldu: Hiç de Yabancımız Değil!
HONOR, Heyecan Verici Yeni Ürünlerini Tanıttı!

 

 