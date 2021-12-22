Dünya'nın İlk Akıllı Saati: 1977'de Apple Watch Yokken, O Vardı!

Apple Watch'tan ve WearOS'tan önce, hatta MSN Direct ve SPOT saatler Microsoft'un düşüncelerinde yer almadan yıllar önce Hewlett Packard, HP-01 saatini piyasaya sürmüştü. Bu saat, giyilebilir teknoloji alanında - her ne kadar o zamanlar böyle bir kavram olmasa da - büyük bir adımdı ve muhtemelen Dünya'nın ilk akıllı saati karşımızda duruyordu.
Bugünün standartları ile kaba olarak tanımlanabilecek olan HP-01'in kendi zamanı için neden bu kadar büyük bir harika olduğuna gelince... Bu saat, ilk dijital saat ve hatta ilk hesap makineli saat değildi. Ancak yedi karakterli parlak kırmızı LCD ekranı, 28 tuşlu klavyesi, kronometresi, zamanlayıcısı, alarm saati ve gerçekten veri depolayabilme ve geri çağırabilme özelliği ile 1977 yılında kolunuzda taşıyabileceğiniz en teknolojik cihazdı.
Tabii ki HP-01'in sorunları da yok değildi. Hesap makinesinin bazı tuşlarına basmak için saatin kordonunda gizli olan küçük bir kalemin kullanımı gerekiyordu. Ayrıca üç pil ile çalışan saat, 695 dolarlık fiyat etiketine sahipti ve o zamanlarda ortalama bir Rolex'ten daha pahalıydı.
Ancak bu saatin bugün kullandığımız dokunmatik ekranlı saatlerin atası olduğu kesin ve eğer çalışan bir tanesini bulabilirseniz, kesinlikle değerli bir koleksiyon parçası olacaktır...
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