Apple Watch ve iPhone'a Yeni Yetenek!
Apple tarafından dosyalanan bir patent, Apple Watch ve iPhone için oldukça önemli bir yeniliğe işaret ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple Watch, kullanıcılarının sağlığı ile ilgili gelişmiş özellikleri ile öne çıkan bir akıllı saat serisi. Öyle ki, en son nesil Apple Watch modelleri elektrokardiyogram çekme özelliğine dahi sahip durumda. Ancak Apple, bununla kalmayarak aldığı son patent sayesinde bir sonraki Apple Watch için çok farklı bir sağlık önlemini devreye sokabilir.
Apple'ın aldığı en yeni patent, "kapalı ortamda bulunan bir minyatür gaz sensörü"nden bahsediyor. Patentte söz konusu "kapalı ortam"ın, alternatif olarak bir iPhone ve bir Apple Watch ile temsil edildiği göze çarpıyor ve söz konusu gaz sensörünün iki cihaza da nasıl entegre edilebileceği açıklanıyor.
Patently Apple tarafından sağlanan bilgilere göre sensör, karbonmonoksit dışındaki gazları da tespit edebilecek: "Apple'ın 9 numaralı patent başvurusu, "hedef gaz ayrımı" özelliğinin en azından ozon, nitrojen dioksit, nitrojen monoksit, sülfür dioksit, karbon monoksit, metan ve uçucu organik bileşikleri ve hedef gazların dışında siloksatları, sülfatları, fosfatları ve kloridleri ve/veya su buharı gibi kimyasal türlerini kapsayacağını gösteriyor."
Gaz Dedektörleri Daha Fazla Yere Geliyor
iPhone ve Apple Watch cihazlarına bu özelliği eklemenin büyük faydaları var. Özellikle kullanıcıların bu cihazları uyudukları yerde kendilerine yakın olarak konumlandırdıkları düşünüldüğünde bu özelllikler hayat kurtarıcı olabilir. 9to5Mac'in de belirttiği gibi bu sensörleri cihazlarda kullanarak su geçirmezlik özelliklerini korumak, bu gaz sensörlerinin çalışması için her cihazda bir sensör deliğine ihtiyaç duyulacağı için büyük bir mühendislik mücadelesi olacak. Ancak bir diğer yandan bu sensörleri HomePod ve evde kullanılan diğer Apple ürünlerine entegre etmek, Apple için cihaz tasarımlarında yapılacak değişiklikleri nispeten kolay bir şekilde tamamlamasını sağlayacak.
Patentin dosyalanma tarihi hakkında belgelerde "geçtiğimiz 3 2018" ibaresi yer alıyor. Bu ifadenin 2018 yılının üçüncü ayına, yani Mart 2018'e işaret ettiğini düşünüyoruz. Apple'ın bu teknolojiyi cihazlarına ne zaman ekleyebileceğini ise ancak zaman gösterecek.
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