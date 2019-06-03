Apple WWDC 2019 Canlı Anlatım

Apple'ın yeni iOS'u ve muhtemelen fazlasını tanıtacağı yıllık geliştirici etkinliği, başlıyor! Buradan canlı takip edin.
Canlı Anlatım
Bugün 20:11Kullanıcı değiştirme işlemi, tvOS'un yeni kontrol merkezinden yapılacak.
Bugün 20:11Kullanıcı değiştirme işlemi, tvOS'un yeni kontrol merkezinden yapılacak.
Bugün 20:11tvOS'a çoklu kullanıcı desteği geliyor, böylece herkes kendi "bir sonraki" listesine sahip olacak.
Bugün 20:10Şimdi konu Apple TV 4K ve tvOS. Baştan tasarlanan giriş ekranı, tam ekran ön izlemeler sunuyor.
Bugün 20:07Sonbaharda çıkacak olan Apple TV+ için Ay'a ilk yolculuğu anlatan "For All Mankind" gösteriliyor.
Bugün 20:05Apple Arcade'e bu sene 100'ün üzerinde yeni oyun gelecek.
Bugün 20:03Cook, misafirlerini gülücükler içinde bir "Günaydın" ile karşıladı.
Bugün 20:02Işıklar tekrar açıldı ve Tim Cook sahnede.
Bugün 20:01Her zamanki gibi bir videoyla açılış yapılıyor.
Bugün 19:59Işıklar kararıyor; etkinlik başlamak üzere.
Bugün 19:58Firmanın web sitesinde görünen bu isim, Apple'ın iOS'u iPad ve iPhone için ikiye ayırabileceğinin bir işareti olabilir.
Bugün 19:58Müzik eşliğindeki bekleyiş devam ediyor. Bu arada Apple'ın etkinlik öncesinde "iPadOS" adlı platformu yanlışlıkla sızdırdığını söyleyelim.
Bugün 19:57Etkinliğin başlamasına 5 dakikadan az bir zaman kaldı.
Yeni bir Apple etkinliği daha başlamak üzere. Mart ayında bir etkinliği akış hizmetlerine ayıran firma, bugün WWDC 2019 geliştirici etkinliğini başlatıyor. Etkinliğin odağı elbette iOS, macOS, watchOS ve (belki) tvOS olacak.
Apple, iPhone tanıtımlarını eylüle saklasa da, WWDC 2019'da bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz. Dedikodulara göre Apple, iOS uygulamalarının macOS'a uyarlamanın ne kadar kolay olduğunu bugün anlatacak. Bunun yanında Mac için ayrı birer Music ve Podcasts uygulaması gelebilir. Dedikodulara göre iPhone'un NFC yetenekleri de genişleyecek.
WWDC 2019'un başlama saati, Türkiye saatiyle bugün 20:00. En son Apple yeniliklerini merak ediyorsanız, etkinliği canlı olarak anlatacağımız bu sayfadan ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz.
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