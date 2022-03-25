Apple, Yakında iPhone'un Kendisini de Bir Abonelik Servisine Dönüştürebilir

Apple, büyük paralar kazandığı iCloud ve Music aboneliklerine bu kez doğrudan bir "iPhone abonelik sistemi" ekleyebilir.

Apple, iPhone'u da aboneliğe çeviriyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Mars'tan Bir İlginç Kare Daha Geldi: Şaşırtıcı Timsah Sırtı Görüntüleri...
"Sayfa Başına Kullandıkça Öde" Modeli Türkiye'ye Geliyor
Huawei P50 Pro & Huawei P50 Pocket İncelemesi
Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök İnceleme
Tayland, Bitcoin ile Ödeme Yapmayı Ülke İçerisinde Yasakladığını Duyurdu

 

 