Apple, Yakında iPhone'un Kendisini de Bir Abonelik Servisine Dönüştürebilir

İddialara göre Apple, kullanıcıların iPhone'ları satın almak yerine abonelik sistemi ile sahip olabilecekleri bir servis ve hizmet sistemi kurmaya çalışıyor. Servisin bu yılın sonunda veya 2023 başında hizmete girmesi bekleniyor.
Yeni model, Apple'ın tekrarlayan abonelik servislerine yaptığı vurgunun bir işareti olarak görülüyor. Bu model Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu firmalar, her ne kadar ortada donanım söz konusu olmasa da, gelirlerinin büyük kısmını abonelik hizmetlerinden kazanıyor.
Apple, (belirli pakete bağlı olarak) Apple Music, Apple TV , Apple Fitness ve benzerlerini içeren Prime benzeri Apple One abonelik hizmetini zaten sunuyor. Ayrıca, müşterilerin aylık ücret ödeyerek iPhone'larını yükseltebilecekleri, iPhone Yükseltme Programı adlı bir programı da bulunuyor.
Bu yeni servisin farkının ne olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Microsoft'un Xbox aboneliğine benzer bir şekilde çalışabileceği düşünülüyor. Bu sonbaharda yeni iPhone modelleri geldiğinde, bu servis hakkında da daha fazla şey duyabiliriz.
Yatırımcılar, gelirler tutarlı ve öngörülebilir olduğu için abonelik modellerini tercih etme eğilimindeler. Mevcut müşterileri elde tutma ve yenilerini kazanmayı daha kolay hale getirme ihtimali olduğundan dolayı da abonelik modelini istiyorlar.
Apple'ın zaten iCloud ve Apple Music gibi aboneliklerle çalışan hizmetler işi, geçen yıl 68 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Ancak aynı dönemde iPhone donanım satışları neredeyse üç kat daha fazla para kazandı.
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