Apple, Yeni iPhone SE İçin Karbonsuz Alüminyum Kullanacağını Açıkladı

Apple, yeni iPhone SE'nin endüstriyel ölçekte "ticari saflıkta" düşük karbonlu alüminyumdan yapılan ilk ürün olacağını söylüyor. Malzemenin endüstriyel ölçekte üretilmesine olanak sağlayan büyük bir gelişmenin ardından Apple'ın, iPhone SE'de kullanılmak üzere ELYSIS'ten karbonsuz alüminyum satın almayı planladığı açıklandı. Bu alüminyuma geçiş, şirketin tedarik zincirinde 2030 karbon nötr olma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak.
Montreal, Kanada merkezli Elysis, karbon içermeyen, sera gazları yerine oksijen üreten hidroelektrik tabanlı bir eritme işlemi kullanan bir üretim bandı geliştirmiş durumda.
iPhone SE tasarımının çerçeve kısmında açık bir şekilde alüminyum temel alınıyor, ancak arka kısımda kablosuz şarj ve veri alımına yardımcı olan cam bulunuyor.
Uzun bir süredir bu geliştirme çalışmaları sürdürülmekteydi. Apple, Alcoa, Rio Tinto, Kanada hükümeti ve Quebec eyalet hükümetinden oluşan bir yatırım ekibi aracılığıyla gelişmeye yardımcı oldu. Ayrıca teknoloji firması, 2019 yılında 16 inç MacBook Pro'yu üretmek için bu ortaklıktan ilk alüminyum grubunu satın almıştı. Firmanın söylediğine göre, Apple'daki alüminyum bağlantılı karbon emisyonları 2015'ten bu yana yüzde yüzde 70 düştü.
Apple, bu tür projelere rutin olarak yatırım yapmakla övünen bir şirket. 2016 yılında başlayan yatırımlar hem emisyonları azaltmaya hem de temiz enerji sağlamaya odaklanıyor.
Çabalar, Apple'ın iklim değişikliğine katkısını azaltmasının yanı sıra, imajını da iyileştirmeye yardımcı oluyor. Samsung ve diğer rakipleri gibi Apple da, alıcıları yeni telefonlarının doğaya gereksiz yere zarar vermesinden endişe duymamalarını istiyor. Bu çevre dostu alüminyumun daha fazla kullanılması, Apple'ın 2030 yılına kadar karbonsuz ürünler satma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak.
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