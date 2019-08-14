Apple, Yeni iPad'inde Kameraya Ayar Çekecek
Apple'ın, gelecek iPad modellerinde, daha önce hiç bir iPad'de görmediğimiz bir özellik ile karşımıza çıkabileceği iddia edildi!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlar dururken, tablet ile fotoğraf çekilir mi demeyin, zira çeken pek çok kullanıcı var. Ancak akıllı telefon tarafında kameralar bugüne kadar büyük değişim gösterirken, tablet tarafında aynı etkiyi pek göremedik. Apple da, gelecek iPad'inde bunu değiştirme düşüncesinde.
Japon blog sitesi Mac Otakara, Apple'ın gelecek iPad Pro'su için kamera konusunda önemli düşünceler içinde olduğunu yazmış. Buna göre Apple, gelecek iPad Pro'da 3'lü kamera dizilimine yer verirken, iPad modelini de çift kamera ile güncelleyecek.
Bunu güzel de bir görselle süsyeleyen Mac Otakara, bahsi geçen kameraların iPad'lerde hemen yukarıdaki gibi yer alacağını da göstermiş.
Şu an halihazırda iPad Pro'da 12 MP ölçüsünde tek arka kamera yer alırken, iPad'de de 8 MP ölçüsünde tek lens mevcut. Eğer yeni iPad'ler Mac Otokara'nın bahsettiği yeni nesil kamera entegrasyonunu içerirse bir gelişim göstereceği açık. Ancak bunun fiyata yansıyacağı da şüphe götürmez.
Apple'ın yeni iPad Pro ve iPad'i ekim ayında yapacağı etkinlikte tanıtması bekleniyor.
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