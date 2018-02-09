Apple, Yeni iPhone'ları Yavaşlatmayabilir!

Apple'ın iPhone X ve iPhone 8'leri büyük ihtimalle "yavaşlatmayacağı" ortaya çıktı!

Apple, yeni iPhone'ları yavaşlatmayabilir!

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