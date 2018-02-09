Apple, Yeni iPhone'ları Yavaşlatmayabilir!
Apple'ın iPhone X ve iPhone 8'leri büyük ihtimalle "yavaşlatmayacağı" ortaya çıktı!
Artık Apple'ın eskiyen iPhone'larını yavaşlattığını pek duymayan kalmadı, ama peki ya daha yeni bir iPhone'unuz varsa, bu da eskidikçe yavaşlatılacak mı? Aynı şeyin iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için yapılacağından endişeleniyorsanız, size güzel bir haberimiz var. Ya da yarı-güzel diyebiliriz, siz karar verin: Firma bu yeni iPhone'ları yavaşlatmayabileceğini söyledi. Evet, yani tam olarak bir yavaşlatmama sözü olmasa da Apple, çok büyük ihtimalle bu telefonlarda bu yavaşlatma yöntemine gitmeyecek.
Eskiyen telefonları yavaşlatma, Apple'ın söylediğine göre beklenmedik kapanmalarının önüne geçilmesi için yapılıyordu. Apple'ın söylediğine göre yeni iPhone'lar, daha gelişmiş donanımları sayesinde daha iyi bir performans yönetimi sistemine sahipler ve bu sayede iOS, beklenmedik kapanmaları ön görerek bunlardan kaçınabiliyor. Bu sebeple de, bu yeni iPhone'ların yaşavlatılmasına pek gerek kalmıyor.
Açıklamada hiç yavaşlatma olmayacağı söylenmese de, yavaşlatma olsa dahi bunun önemli bir seviyede olmayacağı sonucunu çıkarabiliriz.
H. Hüseyin Öztürk
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