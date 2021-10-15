Apple, Yine Bir Şeyler Deniyor: Bu Sefer Şaşırtma Sırası AirPods'ta!

Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, AirPod kulaklıklarının sağlık alanındaki kullanım seçeneklerini araştırıyor. Kulaklıklar, duyma desteği cihazları olarak kullanılmasının yanı sıra, hareket sensörlerini kullanarak duruş bozukluklarına karşı uyarı da verebilecek hale getirilebilir. Sızan belgelere göre, ateş ölçer olarak da kullanılabilecek termometre eklentili bir prototip hazırlandı bile.
Apple bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, bu yeni özelliklerin 2022'de gelebileceği konuşuluyor. Ancak eğer Apple bu cihazları sağlık cihazları olarak da pazarlamayı düşünüyorsa, bu durumda sağlık bakanlığından gerekli izinleri almak zorunda. Bu konuda onay süreçlerinin de uzun ve zahmetli olduğunu da belirtmeden geçmemek gerekli. Örneğin Bose firması FDA onaylı kulaklıklarını piyasaya sürmek için epey bir beklemek zorunda kalmıştı.
Teknik açıdan baktığımızda da bu konuda bazı problemler olduğu gerçek. AirPods Pro'nun çalışma süresi müzik dinlerken 4,5 saat, sürekli konuşma için ise 3,5 saat. Tüm gün boyunca kulakta kalacak ve sürekli veri toplayacak hale getirilecekse, pil ömrünün kat be kat artırılması gerekiyor. Buna ek olarak, gün boyu kulakta kalacak bir kulaklığın kullanıcıyı rahatsız etmemesi için son derece konforlu olması gerekli.
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