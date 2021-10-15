Apple, Yine Bir Şeyler Deniyor: Bu Sefer Şaşırtma Sırası AirPods'ta!

Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods'u çok farklı bir boyuta taşımak için planlar yapıyor: Apple'ın kulaklıkları, sağlık alanında da hayatımıza girebilir!