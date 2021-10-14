Quake'ten, PS5 ve Xbox Series S/X Sahiplerine 4K / 120 FPS Müjdesi

Yılların oyunu Quake, PC'nin yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürülmüştü. Oyunda yükseltilmiş aydınlatma ve çözünürlük gibi birçok gelişme yer alıyor, ancak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinde bu avantajlardan yararlanılamıyordu. Neyse ki işler değişti.
Bethesda, Quake'in PlayStaton 5 ve Xbox Series X yükseltmesinin oyun severlere ücretsiz olarak sunulduğunu duyurdu. Ekip, web sitesinde konuyla ilgili şunları söyledi:
"Quake'i Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5'te sunmaktan heyecan duyuyoruz. Quake'i Xbox One veya PlayStation 4'te satın alan herkes aynı konsol ailesinde ücretsiz yükseltmeye hak kazanıyor. Ayrıca, ücretsiz yükseltmeler Xbox Series X veya Xbox Series S'ye sahip Xbox Game Pass üyeleri tarafından da kullanılabiliyor."
Quake, artık her 3 konsolda da 4K çözünürlükte saniyede 120 kareye kadar çalışabiliyor. Evet, bu demek oluyor ki, yeni Xbox serisinin alt sürümü Series S bile bu oyunu 4K'da 120 fps'te işleyebilir. Ancak daha yüksek kare hızının avantajlarını görmek için 120Hz destekli bir ekrana sahip olmanız gerekecek.
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