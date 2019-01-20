Apple'dan 2 Yeni iPad Modeli Daha Geliyor!

Eğer bu iddia doğruysa, 2019 yılının ilk yarısı iPad severler için oldukça heyecanlı geçecek...

Apple'dan 2 Yeni iPad Modeli Daha Geliyor!

DigiTimes'ın iddiasına göre 2019 yılının ilk yarısı bitmeden, 2 yeni iPad modeliyle tanışacağız. Bu modeller, uzun zamandır söylentisi dolaşan iPad Mini 5 ve yeni bir giriş seviyesi iPad olacak.

iPad Mini 5'in ortaya çıkacak olması pek çok kişiyi şaşırtmayacaktır. Zira Apple, küçük iPad'ini son olarak 4 yıl önce güncellemişti. Ancak aynı durum giriş seviyesi iPad için geçerli değil. Son modelin tanıtımı, Mart 2018 yılında gerçekleşmişti ve henüz aradan 1 yıl bile geçmiş değil.

Bugün 9.7'inç'lik giriş seviyesi bir iPad'i, 4 yaşındaki bir iPad Mini 4 ile yakın fiyatlarla satın almak mümkün. Bu bile, yeni bir iPad Mini'ye duyulan ihtiyacı kanıtlıyor; en azından Apple için...

Yeni bir giriş seviyesi iPad modelinin neler sunabileceğini tahmin etmek ise biraz güç. Son model, Apple Pencil desteği ile geliyordu ve oldukça güçlü donanım özellikleri sunuyordu.

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