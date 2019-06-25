Apple'dan, Tablet ve Laptoplar İçin Önemli Karar
Apple'ın tablet ve laptoplarda, Samsung'a "borcunu" ödemek için önemli bir karar almak üzere olduğu konuşuluyor!
Yeni iPad Pro'nuz veya MacBook Pro'nuz, Asya'dan gelen raporlara göre OLED ekranla gelebilir. Bunun ana nedeni, iPhone satışlarının Apple'ın beklediğinden düşük seyretmesi.
ETNews'a göre Apple'ın Samsung'a bir ceza ödemesi borcu var çünkü Samsung'a satın almayı taahhüt ettiği iPhone ekranlarını satın almadı. Bu cezanın gelecekteki tablet ve laptop ekranlarını Samsung'tan satın alarak ödeneceği anlaşılıyor.
Apple'ın yeni nesil iPad Pro'da ve 16 inç MacBook Pro'da OLED ekran teknolojisine geçeceği daha önce de söyleniyordu.
OLED ve LCD'nin en temel farkı, OLED ekranların pikselleri tek tek yakması. LCD'de ise tüm ekran, bir arka ışık yardımıyla aydınlatılıyor. Bugün hem OLED ve de LCD ekranlar çok iyi görüntüler sunabiliyorlar ve ikisi arasındaki fark, eskisi kadar büyük değil. Ancak OLED, daha derin ve zengin renkler, daha iyi kontrast oranı sunabiliyor. LCD ekranların en önemli avantajı ise üretim maliyetinin daha düşük olması. OLED bu nedenle telefonlar ve tabletlerden fazlasında sıkça kullanılmıyor.
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