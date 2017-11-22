Apple'dan Yeni Bir Satın Alma Daha
Apple, bugüne dek var olmadığı bir alana sağlam giriş yapmakta kararlı: Bir önemli satın almaya daha imza attılar!
Apple bir süredir artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine çalışıyor ve geliştiricilerin yeni içerik oluşturmaları için ARKit'i sunmuştu. Şimdi ise iPhone üreticisi, Kanada'da yer alan bir firmayı satın alarak, 2020 yılında kendi artırılmış gerçeklik başlıklarını üretmek için hazırlıklarını arttırmış durumda.
TechCrunch'ın söylediğine göre Apple, hiç satılmamış olsa da iyi eleştiriler almış olan Totem başlığını üreten Kanadalı firma Vrvana'yı satın aldı. Apple firmayı 30 milyon dolara satın almış durumda ve firmanın deneyimini, Apple müşterileri için etkileyici bir ürüne çevirmeyi hedefliyor.
Vrvana, Apple'ın bu yıl AR ve VR alanında satın aldığı ikinci firma. Firma, Haziran ayında VR ve AR başlıkları için çözümler üzerinde çalışan göz takibi firması SMI'ı da satın almıştı. Daha önceki yıllarda da yine VR ve AR alanlarında uzman olan Flyby Media, metaio, Emotient ve Faceshift satın alınmıştı.
Eğer Apple Vrvana'nın deneyimi ile bir başlık üretme planına devam ederse, bu başlık firmanın AR ve VR alanında donanım olarak sunduğu ilk ürün olacak. Rakipler Microsoft ve Google ise çoktan bu alanda kendi ürünlerini sunmuş durumdalar...
Levent Öztürk
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