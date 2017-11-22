Apple'dan Yeni Bir Satın Alma Daha

Apple, bugüne dek var olmadığı bir alana sağlam giriş yapmakta kararlı: Bir önemli satın almaya daha imza attılar!

Apple'dan bir satın alma daha

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