Apple'dan Yeni Kişisel Veri İndirme Aracı
Yeni gizlilik kanunlarına Apple da boyun eğdi ve teknoloji devi, yeni kişisel veri indirme aracını sunmaya başladı!
Şu sıralar her bir teknoloji firması, Avrupa'da yarın yürürlüğe girecek olan GPDR kurallarına uyum sağlamak için çabalıyor. Kurallara boyun eğen firmalar arasında Apple da var ve firma, açtığı Veri ve Gizlilik sayfası üzerinde Avrupa Birliği içindeki kullanıcılarına verilerini indirme işlevi sunuyor.
Kişisel veri indirme aracının gelecekte tüm dünyaya açılacağı söyleniyor. Veri içerisinde Apple ID hesap bilgileriniz, cihaz bilgileriniz ve iCloud üzerinden eşitlediğiniz veriler, Apple Music ve App Store gibi hizmetler üzerindeki etkinliğiniz, AppleCare destek geçmişi ve çevrimiçi alışveriş alışkanlıklarınız var.
Apple işlevin indirmeyi hazırlamasının bir hafta alabileceğini, iCloud Drive dosyaları ve fotoğraflar gibi bazı tür içerikleri indirmenin zaman alabileceğini söylüyor. Dilerseniz verinizi daha küçük parçalar halinde indirmeyi tercih edebiliyorsunuz. İndirmeniz hazır olduğunda dosyayı çabuk indirmeniz gerekiyor, çünkü dosya iki hafta sonra Apple sunucularından siliniyor.
Veriler içerisinde sizi şoka uğratacak şeylere rastlamıyorsunuz. Yine de verinizi indirip, nelerin Apple'ın elinde bulunduğunu görebilmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
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