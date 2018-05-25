Apple'dan Yeni Kişisel Veri İndirme Aracı

Yeni gizlilik kanunlarına Apple da boyun eğdi ve teknoloji devi, yeni kişisel veri indirme aracını sunmaya başladı!

Apple'dan Kişisel Veri İndirme İşlevi

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