Apple'ın Büyük Müjdesi iPad İçin Photoshop'tan Haber Var!
Apple'ın 1 yıl önce iPad'ler için verdiği büyük müjde, aradan geçen zamana rağmen halen ortalıkta yok. Ama iyi haberler var...
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz yıl Adobe, Photoshop'un tam özellikli bir sürümünü bu yıl içerisinde iPad'e getireceğini duyurmuştu. Bu duyuru, firmanın iPad uygulamasının masaüstü sürümü ile aynı kod temelinde geliştirileceğini ve özellik eşliğine ulaşacağını doğrulamasından dolayı büyük bir haberdi. Apple da uzun zamandır uygulamanın gelişinin reklamını yapıyor ve iPad Pro serisi üzerinde uygulamanın gücünü gösteriyordu. Ancak Ekim 2018 tarihindeki duyurudan beri çok fazla ses gelmedi.
Şimdi ise Bloomberg'in bir haberi, iPad için Photoshop CC'nin bu yıl bitmeden yayınlanacağını ve Adobe'nin Kasım ayının ilerleyen dönemlerindeki Max konferansı sırasında daha fazla bilgi vereceğini söylüyor. Ne yazık ki büyük özelliklerin tamamı yayım anında kullanılabilir olmayacak. Tabii ki firmanın ilk duyurusunda "ilk olarak iPad'te küçük bir özellik seti" yayımlayacağını belirtmiş olmasından dolayı bunun sürpriz olduğunu söylemek doğru olmaz. Firma, 1.0 sürümünden sonra özellikleri kademeli bir şekilde uygulamaya eklemeyi planlıyor.
Photoshop'un tüm özelliklerini yayım anında iPad'te olmayacak olması bekleniyor olsa da, uygulamanın beta sürümünü test eden kişiler özellik açısından şu anda "var olan iPad uygulamalarının güçlendirilmiş bir bulut tabanlı sürüme" benzediğini belirtiyor ve bunun sözü verilen tam özellikli Photoshop'tan çok uzak olduğu rahatlıkla söylenebilir. Filtreler, kalem aracı, özel fırça kütüphaneleri, vektör çizimi ve benzeri pek çok özelliğin eksik olduğu veya var olmadığı dikkat çekiyor.
Cloud PSD dosya formatının eklenmesi ile beraber firma, cihazlar arası çalışmanın kolaylaşacağını ve gelişeceğini söylüyor. Ancak Affinity ve Procreate gibi rakiplerin zaten var olan güçlü seçenekleri karşısında Adobe'nin şu anda görülenden çok daha fazlasını yapması gerekiyor.
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