Apple'ın Büyük Müjdesi iPad İçin Photoshop'tan Haber Var!

Apple'ın 1 yıl önce iPad'ler için verdiği büyük müjde, aradan geçen zamana rağmen halen ortalıkta yok. Ama iyi haberler var...

21 Ekim 2019 00:02

Levent Öztürk