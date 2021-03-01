Apple'ın Gizmeli Glass'ı, Uzaktaki Sesleri Duyacak ve Otomatik Temizlenecek

Uzunca süredir beklenen Apple Glass'a eklenen 2 patent, gözlük temizleme derdini kaldıracak ve uzaktaki sesleri duyma olanağı tanıyacak.

  • Ercan Uğurlu
Apple Glass'a 2 İlginç Patent!

Apple'ın uzunca bir süredir beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Glass hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre Apple Glass, kendi kendini temizleyebilecek ve radar benzeri bir ses desteği ile donatılacak.

AppleInsider'ın haberine göre Apple, artırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Glass için yeni patent başvurularında bulundu. Teknoloji devinin yeni aldığı patentlerde ilginç fikirler var. Bunlardan ilki, Apple Glass'a eklenecek "radar ses sistemi". Bu özellik ile beraber Apple Glass'ın uzaktaki sesleri algılayabileceği ve bu seslerin konumunu kullanıcıya aktarabileceği iddia ediliyor. Yani teoride bu özellik, kullanıcıları aslında duyamadıkları seslerin kaynağına yönlendirebilir.

Apple Glass için bir diğer patent ise, gözlükte kendi kendini temizleyebilen cam teknolojisinin kullanılacağı yönünde. Bu patente göre Apple Glass "optik modüller" olarak adlandırılan toz, nem ve diğer yabancı nesneleri otomatik olarak temizleyebilecek. Böylece Apple Glass ile gözlük temizleme derdi tarih olacakken, öte yandan COVID-19 ile hayatımıza giren maske kullanımının, gözlüklü bireylere yaşattığı buğu derdinin de sonu gelebilir.

Elbette bu patentlerin kullanılıp kullanılmayacağı ve Apple Glass'ın ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini koruyor.

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