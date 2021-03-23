Apple'ın HomePod Mini'sinde Keşfedilen Gizemli Sensör Kafa Karıştırdı

Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod Mini'de, şu an için işlevsiz gibi görünen, gizemli bir sensör olduğu ortaya çıktı. Şimdi gözler, bu sensörün ne işe yaradığını açıklaması beklenen Apple'a çevrilmiş durumda.