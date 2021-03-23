Apple'ın HomePod Mini'sinde Keşfedilen Gizemli Sensör Kafa Karıştırdı

Apple'ın HomePod Mini akıllı hoparlöründe bulunan ama şu an için hiç bir işe yaramıyor gibi görünen, gizemli bir sıcaklık sensörü bulunduğu ortaya çıktı. Sensör, Bloomberg'in talebiyle cihazı parçalarına ayıran iFixit tarafından fark edildi.
Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre Apple'da çalışan ve HomePod Mini'nin geliştirilme sürecinde görev alan "isimsiz" kaynaklar, geliştirme aşamasında bu sensörün ne amaçla kullanılacağı tartışılmış ama bir sonuca varılamamış.
1.5 x 1.5mm boyutlarındaki minik sensör cihazın alt kısmında, güç kablosuna yakın bir konumda bulunuyor. Sensörün adı HDC2010 ve Texas Instruments tarafından geliştirilmiş.
Apple, sensör hakkında sorulan sorulara herhangi bir cevap vermiş değil. Ancak sensörün, yakın zamanda yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile işlevsel hale gelmesi bekleniyor. Örneğin bu sensör yardımıyla ortam sıcaklığına göre akıllı klimanın otomatik olarak çalışması ya da kombinin açılması gibi işlevler söz konusu olabilir.
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