Apple'ın iCloud Konusunda Yaptığı Skandal Hata, Gündeme Oturdu

Oyuncu ve yazar Rachel True, soyadının yazılma şekli nedeniyle iCloud hesabından dışarı atıldığını ve hesabının kilitlediğini iddia ediyor. Bildirildiğine göre, Rachel'in Mac'i küçük harfle yazdığı "true" (doğru) kelimesinin bir ikili kod olduğunu (doğru veya yanlış) düşünerek kendisinin iCloud sistemini hack'lemeye çalıştığını düşündü.
True, müşteri hizmetleriyle konuşmak için saatler harcadığını ve bu sırada Apple'ın onu hizmet için ücretlendirmeye devam ettiğini iddia ediyor. Apple ise bu konuda sorulan soruları yanıtsız bıraktı.
Sistem açıklandığı gibi çalışıyorsa, bu nadir görülen bir problem. Soyadını True olarak yazıp problemi yeniden oluşturmak için bu sözcüğün belirli bir şekilde yazılması gerekiyor. Yine de, MacOS işletim sisteminin bir yazılım kodu ile bir soyadını bu şekilde nasıl karıştırabildiği bir soru işareti.
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