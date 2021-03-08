Satın Aldığınız iPhone'u 1 Yıl Sonra, İkinci Elde Ne Kadara Satabilirsiniz?

iPhone telefonlar 1 yıl sonra ne kadar ucuzluyor? Satın aldığınız bir iPhone'u 12 ay ve 24 ay sonra, ikinci el olarak ne kadara satabilirsiniz?

  • Ercan Uğurlu
Bir iPhone'u 1 Yıl Sonra Ne Kadara Satabilirsiniz?

Apple, her sene iddialı iPhone akıllı telefonları piyasaya sürüyor ve fiyat çizgisini koruyan ender markalar arasında yer alıyor. Son dönemde telefonlarında yer alan özelliklerin artış göstermesi ve elbette seri yelpazesinin de genişlemesiyle birlikte farklı fiyat kademeleri belirleyen şirket, ikinci el pazarında da değerini koruyan ender markalardan. iPhone'ların tercih edilmesinin bir nedeni de bu. Zira kimse satın aldığı telefonun, 1 yılın ardından değerinin eridiğini görmek istemez. Peki, iPhone telefonlar 1 yıl ve 2 yıl süre sonunda rakiplerine göre ne kadar değer kaybediyor, ne denli fark yaratıyor?

İngiltere merkezli bir perakende şirketi MusicMagpie tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Apple telefonlar 12 aylık bir süre zarfında değerinin yüzde 43'ünü kaybediyor. Yani satın aldığınız yeni bir iPhone'u 12 ay sonra satmaya kalktığınızda, satın aldığınız fiyatın yüzde 43 oranında altında bir fiyatla satabiliyorsunuz.

Elbette bu araştırmanın İngiltere özelinde olduğunun altını çizmek lazım. Zira bizim ülkemizde güncel döviz kuru ve vergilerle beraber telefonun değerinin bu denli düşmediği açık. Örneğin iPhone 11 Pro geçtiğimiz yıl 13 bin 499 TL fiyatla tanıtılmıştı. Şu an iPhone 11 Pro'yu piyasada 11 bin 549 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık yüzde 16 değer kaybı anlamına geliyor.

İngiltere merkezli araştırmaya göre ise, 12 ay sonunda yüzde 43 değer kaybı ciddi bir oran gibi görünebilir. Fakat rakiplerde bu oran daha yüksek. 1 yılın ardından Samsung ve OnePlus telefonların yüzde 64 oranında, Google telefonların yüzde 67 oranında ve Huawei marka telefonların ise yüzde 74 oranında değer kaybettiği kaydedilmiş.

24 süre sonunda ise iPhone telefonlar yüzde 61 oranında değer kaybederken, Samsung'da yüzde 76, OnePlus'ta yüzde 81, Google'da yüzde 79 ve Huawei'de yüzde 88 değer kaybı gözlenmiş durumda.

Apple Samsung OnePlus Google Huawei
12 aylık değer kaybı % 43 % 64 % 64 % 67 % 74
24 aylık değer kaybı % 61 % 76 % 81 % 79 % 88
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