Apple'ın Telefon Yavaşlatması Mahkemelik Oldu!
Apple, çok tartışılan "eski iPhone'ları yavaşlatma" itirafının ardından, kimseyi şaşırtmayacak bir biçimde, davalık oldu!
Apple, eski iPhone'ların pil ömrünü uzatmak için iOS güncellemeleriyle onları yavaşlattığını dün itiraf etmişti. Firma şimdi bu davranışından dolayı bir toplu davayla karşı karşıya.
Los Angeles'ta yaşayan Stefan Bogdanovich ve Dakota Speas tarafından açılan davada Apple'ın eski iPhone'ların performansını kullanıcının rızası olmaksızın düşürmesinin anlaşmaya aykırı olduğu iddia ediliyor. Davada Apple'ın kullanıcıları yeni iPhone'lara yükseltmeleri için telefonları yavaşlattığı da iddia edilebilir.
Apple'ın açıklamasına gelen tepkiler geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bazı kullanıcılar Apple'ın davranışını kabul edilebilir bulurken bazıları, öfke püskürüyor. Ancak genel düşünce, Apple'ın böyle bir şey için kullanıcıya haber vermesi gerektiği yönünde birleşiyor.
Davacılar davanın gerekliliğini kanıtlamaları halinde Kaliforniya'da ve ülke çapında bir toplu dava açacaklar. Bu durumda iPhone 7 ve öncesini kullanan tüm ABD vatandaşları, davaya dahil olacak.
Zeynel A. Öztürk
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