Apple'ın Yeni Mac Pro'su İçin "Çılgın" Fiyat!

Apple, geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni Mac Pro masaüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Özellikle görünümüyle "peynir rendesi" şeklinde alay konusu da olan Mac Pro, üst seviye özellikleriyle de dikkat çekiyordu. Tabii ki bir de fiyatıyla!
Temel modeliyle 5999 dolar fiyatla satışa sunulan, ancak özelliklerini yapılandırdığınızda 52 bin 599 dolar fiyata değin erişebilen yeni Mac Pro, bu çılgın fiyatla oldukça düşündürücü.
3.5 GHz frekanslı 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemcisi, 32 GB DDR4 RAM kiti, 8 GB GDDR5 kapasiteli AMD Radeon Pro 580X ekran kartı ve 256 GB SSD'si ile temel modeli oluşturan Mac Pro, bu teknik özellikleriyle 5999 dolar fiyat etiketine sahip. Elbette teknik özelliklerde yapacağınız değişiklikler fiyatı da yükseltiyor.
Eğer SSD'yi 4 TB kapasitesine çıkartırsanız 1400 dolar ek ödeme yapmanız, Apple Afterburner kartı için de ek 2000 dolar daha vermeniz gerekiyor. Elbette bu modifikasyon değişikliğini diğer teknik birimlere de uygulamanız mümkün.
Peki, Mac Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar?
Mac Pro, Türkiye'de 42 bin 999 TL fiyattan satışa sunuluyor. Tüm özellikleri yukarı çeker, yazılım desteği isterseniz ise ödemeniz gereken meblağ tam 420 bin TL! Buna Pro Stand ile beraber Pro Display XDR'ı da eklerseniz o halde 472 bin 44 TL'yi gözden çıkartmanız lazım. Neyse ki 3 aya kadar taksit seçeneği de unutulmamış...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın