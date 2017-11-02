Apple's Watch Series 3'ün Ekranında Sorun Çıktı
Apple'ın yeni akıllı saati Watch Series 3'ün ekranında böyle bir sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz!
Apple'ın mobil bağlantıyı destekleyen yeni Watch Series 3 saatleri, Eylül'de tanıtılmıştı. Cihazın tanıtımının üzerinden geçen sadece 1,5 ayın ardından bazı modellerde sorun yaşandığı ortaya çıktı.
Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere sorun, ekranın dışına doğru olan bölgede çizgilerin oluşmasına yol açıyor. MacRumors'a göre Apple, Genius Bar'lara ve yetkili hizmet sağlayıcılarına sorunla ilgili bir bilgilendirme yapmış bulunuyor. Şikayetlere göre sorun tüm Watch Series 3'lerde değil, sadece GPS destekli modelde ortaya çıkıyor.
Watch Series 3'ünüz yukarıdaki gibi bir görünüme büründüyse, bir Apple mağazasına onu göstermekten çekinmeyin. Sorunun doğrulanması halinde bir yıl üretici garantisi kapsamında onarım veya değişim hakkı elde edebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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