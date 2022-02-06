Apti, 1 Ayda 107 Site ve 52 Bin 440 Konutun Tercihi Oldu

Toplu yaşam alanlarında site sakinleri ve yöneticileri için kolay, pratik ve ekonomik çözümler sunan Apti uygulaması, piyasada yerini aldığı Ocak ayı başından bu yana, kısa sürede büyük ilgi gördü.