Apti, 1 Ayda 107 Site ve 52 Bin 440 Konutun Tercihi Oldu

Toplu yaşam alanlarındaki yöneticiler, sakinler ve üye işyerleri için geliştirilmiş yapay zeka tabanlı online bir platform olan Apti, piyasaya sunulduğu Aralık 2021'deki hedeflerini aşarak, Ocak ayında rekor sayıda konutu portföyüne eklemeyi başardı.
Apti Kurucu ortağı Ali Emre Erişen, "Apti olarak 2022 yılı için belirlediğimiz 100'ün üzerinde site ve 50 bin konuta ulaşma hedefimize, Ocak ayında ulaştık, hatta hedefi aştık. Apti şu anda 107 sitede ve 52 bin 440 konuta hizmet veriyor" dedi.
Apti olarak hizmet vermeye başladıkları sitelerden bazılarını paylaşan Erişen, "Aralık ayının son haftasında lansmanımızı yaptık ve bugün, bu noktadayız. Şu anda TOKİ, Emlak Konut ve Kiptaş projelerinin yanı sıra, Ağaoğlu My World Europe, Batışehir, Prestij Park ve İhlas Marmara Evleri gibi Türkiye'nin önde gelen, büyük konut projelerini portföyümüze eklemenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.
Hem ücretsiz hem de aidatları düşürüyor
Apti'nin günlük yaşamda mobil uygulama üzerinden yapılan tüm alışverişlerde, site sakinlerine 'Apti puan' kazanma fırsatı sunduğunu aktaran Erişen, bu puanların aidat ödemelerinde kullanılabildiğini ve böylece, toplanan Apti puanlara göre, aidat ücretinin tamamının bu şekilde karşılanmasına olanak sağlandığını hatırlattı. Erişen, büyük markaların da online alışveriş modülüne eklenmeye başladığını kaydetti.
İlk hedef aidatları yüzde 33 düşürmek
İlk hedeflerinin aidatları yüzde 33 düşürmek olduğunun altını çizen Erişen, Apti'nin bu alanda rakibinin bulunmadığını ifade etti.
Su, yemek siparişi, çilingir, nakliye, tamir gibi hizmetler için Apti üyesi güvenilir firmalardan hizmet alırken, site sakinlerine de puan kazandırdıklarını söyleyen Erişen, sitelerden hiçbir ücret almadıklarını, üye firmaların elde ettikleri gelirin yüzde 10'unu yarsının Apti ve site yönetimine, diğer yarısının ise site sakinine gitiğini aktardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Austin'de bulunan Silikon Hills'da yer almak için müracaat ettkilerini kaydeden Erişen, Apti'nin yurt içi ve yurt dışından yatırım teklifleri aldığını ve yurtdışında Ar-Ge çalışmalarının eşzamanlı sürdüğünü de sözlerine ekledi.
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