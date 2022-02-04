Google, Android Deprem Uyarı Sistemi'ni Tanıttı

eknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde yapılan çalışmalar, afet yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirdi.