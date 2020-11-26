Aralık Ayında Uzayda Gerçekleşecek Bu Olay, 800 Yıl Sonra Bir İlk Olacak

Aralık ayı içerisinde, Güneş Sistemi'nin iki dev gezegeni, Jüpiter ve Satürn'ün birbirlerine çok yaklaştığına şahit olacağız. Gezegenlerin bu kadar yaklaşması, en son 800 yıl önce gerçekleşmişti.