Aralık Ayında Uzayda Gerçekleşecek Bu Olay, 800 Yıl Sonra Bir İlk Olacak

Yıldız gözlemcileri için Aralık ayı oldukça heyecan verici geçecek, çünkü gaz devleri Satürn ve Jüpiter 800 yıldır ilk defa birbirine bu kadar yakın görünecekler. Gezegenler Aralık'ta 1226'dan beri en fazla yakına geldikleri konumda olacaklar.
2020 boyunca Satürn ve Jüpiter birbirine yaklaştı ancak 21 Aralık tarihinde ilk defa bu kadar yakınlaşacaklar ve teleskop ile ikisini aynı çerçevenin içinde görmek mümkün olacak. Rice Üniversitesi'nden astronom Patrick Hartigan, "Bu iki gezegen arasındaki hizalanmalar oldukça nadirdir, yaklaşık 20 yılda bir meydana gelir, ancak bu birleşim, gezegenlerin birbirlerine çok yakın görüneceklerinden dolayı kendi başına son derece nadir gerçekleşen bir olay" diyor ve ekliyor: "Gece gökyüzünde görülebilen bu nesneler arasında daha yakın bir hizalama görmek için geçmişe, Mart 1226'da şafaktan hemen öncesine kadar gitmeniz gerekiyor."
Aralık ayındaki bu kavuşma sırasında, iki gezegen arasında Jüpiter daha parlak görünecek, ancak Güneş nedeniyle bazı yerlerde görüntülenmesi zor olabilir. Ekvator'a yakın bölgelerde daha iyi gözlemleyebilmek mümkün olacak. Onları görmek için en iyi zaman, gün batımından yaklaşık bir saat sonra batıya bakan bir teleskopla olacak, ancak gezegenler o kadar parlak olacak ki alacakaranlıkta görünecekler ve eğer gökyüzü açıksa, Dünya'nın herhangi bir yerinden de görülebilecekler. Onları bulabilmek için Stellarium gibi siteleri kullanabilirsiniz.
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