Hubble Uzay Teleskobu, Garip Bir Sarmal Galaksi Keşfetti

Hubble Uzay Teleskobu'nun, "kozmik bir tarçınlı çöreğe benzeyen" garip bir sarmal galaksi keşfettiği açıklandı.

Garip Bir Sarmal Galaksi Keşfedildi

Uzay her zaman merak ve heyecan kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. Ama bazen garip şeyler de olmuyor değil. Örneğin, Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen UGC 12588 galaksinin görüntüsüne çok uzun süre bakarsanız, karnınız acıkabiliyor.

Bu, oldukça garip bir galaksi. Sarmal bir galaksi, ancak türünün çoğunda görülen belirgin kollara sahip değil. Avrupa Uzay Ajansı, yaptığı açıklamada, şeklini "kozmik tarçınlı çörek" olarak nitelendirdi. Hubble'ı ESA ile birlikte işleten NASA da alınan görüntüye dikkat çekti.

UGC 12588, Andromeda takımyıldızında yer alıyor. Galaksinin üzerinde serpintiler gibi duran mavi yıldızları görsel olarak izleyerek, sarmal kollarının ipuçlarını yakalamak mümkün. ESA, bunların muhtemelen yeni yıldız oluşum bölgeleri olduğunu söylüyor.  

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