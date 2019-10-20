Archer 2 Süper Bilgisayarına AMD İmzası
Süper bilgisayar üreticisi Cray'in Archer 2 süper bilgisayarında AMD imzası olacak!
- Ercan Uğurlu
İngiltere Araştırma ve İnovasyon Merkezi (UKRI), Cray'in yeni Archer 2 isimli süper bilgisayarını üretmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Daha önce Hewlett Packard Enterprise tarafından satın alınan süper bilgisayar üreticisi Cray, Archer 2 ismini verdiği bu süper bilgisayarında ise AMD teknolojisini tercih edecek.
Cray'in önceki süper bilgisayarı Archer'dan tam 11 kat daha performanslı olması beklenen Archer 2, tam 11 bin 696 AMD Epyc Rome işlemciyi kullanacak. Evet, yanlış okumadınız, bu süper bilgisayarın içinde tam 11 bin 696 adet işlemci bulunacak ve bununla beraber 1.5 milyon adet izlek, 750 bin adet de çekirdek içerecek.
Cray'in yeni süper bilgisayarı Edinburgh'da hazırlanacak ve doğrudan sıvı soğutmalı dolaplara yerleştirilecek. Orijinal Archer süper bilgisayarı 18 Şubat 2020'de çalışma süresini tamamlayacakken, Archer 2'nin ise birkaç ay sonra 6 Mayıs 2020'de faaliyete başlaması bekleniyor. Elbette ilk 30 gün stres testi yapılacağı için, yeni süper bilgisayarın erişim süresi en az bir ay daha gecikecek.
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