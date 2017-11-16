Arttırılmış Gerçeklik, iPhone'un Geleceği Olacak!

Gelecekteki iPhone'lar, sahip olacakları güçlendirilmiş kameralar sayesinde Arttırılmış Gerçeklik (AR) alanında yeni bir devrim yapabilir!

Arttırılmış Gerçeklik, iPhone'un geleceği olacak!

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Arttırılmış Gerçeklik, iPhone'un Geleceği Olacak!

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