Arttırılmış Gerçeklik, iPhone'un Geleceği Olacak!
Gelecekteki iPhone'lar, sahip olacakları güçlendirilmiş kameralar sayesinde Arttırılmış Gerçeklik (AR) alanında yeni bir devrim yapabilir!
Apple'ın yeni tanıttığı bu yılın amiralleri iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi şimdilik belki sadece oyun ve Animoji seviyesinde sunuluyor, ancak bu teknoloji, iPhone'ların geleceğini oluşturacak. Büyük heyecan uyandıracak bu konu, Bloomberg'den gelen raporlara dayanıyor.
Yeni iPhone modellerinde Arttırılmış Gerçeklik (AR) konusunu ortaya atan Apple, özellikle iPhone X'da yer verdiği TrueDepth kamerasıyla önemli bir işe imza attı. 3D görüntü oluşturmak için tam 30 bin lazer noktası püskürterek çalışan TrueDepth kamera, geleceğin iPhone modellerinde geliştirilerek arka yüze de yerleştirilecek ve böylece çok daha gelişmiş bir Arttırılmış Gerçeklik deneyimi elde edilecek. En azından Apple'ın hedefi bu gibi görünüyor.
Habere göre, Apple şu sıralar halihazırda bu konu üzerinde çalışan Sony ve Infineon gibi çok sayıda şirket ile görüşme halinde. Apple'ın ARKit platformu ile de desteklenecek bu teknoloji, gelecek iPhone'ların önemli yeniliklere imza atmasını sağlayacak gibi görünüyor. Fakat bunun için bir süre beklememiz gerekecek. Zira muhtemelen bu yeni iPhone'ları 2020 yılına kadar göremeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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