Askeri simulasyon sızdı: Rusya, Varşova'yı 4 günde kuşatabiliyor

Polonya'da hazırlanan bir askeri simülasyonda şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Simulasyona göre Rus tankları başkent Varşova'yı 4 günde kuşatabiliyor. Gizli kalması gereken bu simülasyonun basına sızması ise ülkede tartışma konusu oldu.
Euronews'in aktardığı habere göre Zima 2020 (2020 kışı) adı verilen bu simülasyon operasyonu ile teorik olarak Rusya'nın kısa zamanda Polonya'yı işgal edebileceği ortaya çıktı. Simulasyon Interia ve Onet gibi haber sitelerinde yayınlandı.
Interia'nın haberine göre, söz konusu senaryoda NATO'nun desteği olan Polonya 140 bin askerini seferber ediyor. Henüz konuşlandırılmamış yeni bir Amerikan uçaksavar sisteminin desteği de olmasına rağmen, sadece bir ay içinde Rus ordusu Polonya'yı işgal etmeyi başarıyor.
Çok sayıda kayıp veren Polonya'da limanlar Ruslar tarafından hızla kontrol ediliyor ve başkent Varşova beşinci günün şafağında Rus ordusu tarafından kuşatılıyor.
Polonya Savunma Bakanlığı, söz konusu haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti, ancak iddiayı yalanlamadı.
MANİPÜLASYON OLABİLİR Mİ?
Haberde görüşüne başvurulan bazı uzmanlara göre ise gizli kalması gereken bu bilgilerin sızdırılması ABD ve NATO desteğini almak için manipülasyon amaçlı olabilir.
Polonya'da iktidardaki muhafazakar hükümet uzun süredir ABD'nin ülkede bir askeri üs kurması için yoğun çaba sarf ediyor. Şu an yaklaşık 4 bin Amerikan askeri Polonya'da konuşlanmış durumda ve Donald Trump Beyaz Saray'dayken daha fazlasını vaat etmişti. Joe Biden'ın ise henüz ne yapacağı bilinmiyor.
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