Assassin's Creed Rogue Remastered geliyor!
Ubisoft, Xbox One ve PS4 için Assassin's Creed Rogue'un Remastered sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor!
Xbox 360 ve PlayStation 3'e en son çıkan Assassin's Creed oyunu, 11 Kasım 2014'te yayınlanan Assassin's Creed Rogue idi. Aynı tarihte Unity, Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanmış ve seriyi yeni nesil donanıma taşımıştı.
Bugün ise Ubisoft, Rogue'un elden geçirilmiş "remastered" sürümünün Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanacağını duyurdu. Bu sayede PlayStation 4 sahipleri oyunu ilk kez oynama şansı bulacak olsa da, Xbox One sahipleri geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunu oynayabilmişlerdi.
Standart Xbox One ve PlayStation'da 1080p çözünürlüğünde çalışacak olan Assassin's Creed Rogue Remastered, Xbox One X ve PlayStation 4 Pro'da 4K çözünürlüğünde çalışacak. Oyun, remaster sürümlerde her zaman yer alan "geliştirilmiş ortam işleme, görsel efektler ve dokular" gibi yeniliklerle geliyor. Oyun için sunulan eklenti paketlerinin tümü, remaster'da ücretsiz olarak yer alacak. Bu paketler içerisinde ek görevler, silahlar ve kişiselleştirme aksesuarları bulunuyordu. Buna ek olarak Ubisoft, Bayek'in kıyafetlerini Assassin's Creed Origins'den remaster'a taşıyor.
Assassin's Creed Rogue Remastered 20 Mart'ta oynanabilir hale gelecek. PC oyuncuları bu sürümü belki kaçıracaklar ancak oyunun tüm amacı, PC sürümünde zaten sunulan gelişmiş grafikleri konsollara taşımak olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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