Assassin's Creed Rogue Remastered geliyor!

Ubisoft, Xbox One ve PS4 için Assassin's Creed Rogue'un Remastered sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor!

Oynat Assassin's Creed Rogue Remastered: Tanıtım Videosu Ubisoft, Xbox One ve PS4 için Assassin's Creed Rogue'un Remastered sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor!

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