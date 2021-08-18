Astronot, Uzay İstasyonu'nda Bilerek Delik mi Açtı? NASA Son Noktayı Koydu!

NASA, Rusların iddia ettiği gibi, bir astronotunun Dünya'ya erken dönmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda delik açtığı iddialarını kesin dille yalanladı!