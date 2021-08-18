Astronot, Uzay İstasyonu'nda Bilerek Delik mi Açtı? NASA Son Noktayı Koydu!

NASA'dan üst düzey yetkililer, Rus medyasının ABD'li bir astronotun psikolojik bir çöküntü geçirdikten sonra eve erken dönmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir delik açtığını öne süren bir suçlamayı reddetti. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un "üst düzey" bir çalışanı, ABD'li astronot Serena Auán-Chancellor'ı ISS'nin Soyuz MS-09 aracında kasıtlı olarak bir delik açmakla suçladı.
Soyuz aracındaki 2 milimetrelik delik ilk olarak Ağustos 2018'de görev kontrolörlerinin modüllerden birinde basınçta bir azalma fark etmesiyle rapor edildi. Küçük sızıntı derhal düzeltildi ve onarıldı, ancak deliğin nedeni bir sır olarak kaldı. ABD, deliğin önceden açılmış olduğunu açıkladı, ancak Rus medyası Amerikalı astronotları suçladı.
Bir rapora göre, Serena Auán-Chancellor Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Haziran ve Aralık 2018 tarihleri arasında görev yaparken şah damarında oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle hastalandı. Roscosmos'daki isimsiz kaynak, bunun "akut psikolojik kriz" yaşamasına neden olduğunu ve onu Dünya'ya "dönüşünü hızlandırmak" amacıyla istasyonda bir delik açmaya sevk ettiğini iddia ediyor.
NASA yetkilileri bu iddiayı yalanladı ve bu konuda herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.
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