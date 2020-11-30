Uzayda Unutulan Tek İnsan: Kozmonot Sergei Krikalev ile Tanışın!

Sovyetler Birliği çöktüğünde, bir kozmonotunun uzayda mahsur kaldığını, bir şekilde "unutulduğunu" biliyor muydunuz? İşte o kozmonot ve Sovyetlerin çöküşü sırasında yaşanan şaşırtıcı olay.